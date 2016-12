itinisère vous informe - Publié le 04/02/2016

Le Département a développé pour vous un module de covoiturage événementiel.

Grâce à covoit.net, vous pouvez programmer tous vos événements, professionnels ou personnels, et simplifier l’organisation du covoiturage entre vos invités. Qu’il s’agisse d’un mariage, une conférence, ou une randonnée pédestre, cet outil vous simplifiera la vie ! Renseignez simplement toutes les informations de votre événement (date, heure, lieu, petite description) et envoyez le lien ainsi créé à tous vos contacts. Ceux-ci n’auront alors plus qu’à saisir leur trajet et pourront ainsi se mettre plus facilement en relation pour covoiturer ensemble.

Cliquez sur l'image pour aller visiter le site.