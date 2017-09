Perturbation

TAG - Jusqu'au 28/09/2017.

La ligne est interrompue entre les stations Gares et Presqu'île. Des bus relais remplacent les trams de la ligne. Les stations tram sont desservies par des bus relais, entre Gares et Presqu'île, en station ou à proximité. La station Saint-Bruno n'est pas desservie par le bus relais. Les horaires et plan sont affichés aux stations tram.