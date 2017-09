TAG - Du 11/09/2017 au 15/09/2018

Du lundi 11 septembre 2017 début de service

au samedi 15 septembre 2018 fin de service

En raison de travaux sur la commune de Corenc, et pour une durée d'un an environ, la ligne scolaire Corenc La Garenne- Meylan lycée du Grésivaudan, est déviée entre les arrêts "Hauts de Meylan" et Corenc "Mairie". Les arrêts "Cizerain", "St Bruno Malanot", "St Germain" et "Chemin de l'Eglise" ne sont pas desservis.

Vous pouvez consulter le plan de déviation.