TAG - Jusqu'au 22/09/2017.

Vendredi 22 septembre de 9h30 à 13h

Suite à une manifestation des perturbations sont à prévoir sur les lignes ci-dessous :

A : Dans un premier temps, la ligne est interrompue entre les stations Gares et Verdun-Préfecture. Les stations, de Alsace-Lorraine à Hubert DubedoutMaison du Tourisme, ne sont pas desservies. La ligne est ensuite interrompue entre les stations Gares et Albert 1er de Belgique.

B : La ligne est interrompue entre les stations Gares et Sainte-Claire-Les Halles. Les stations, de Alsace-Lorraine à Hubert Dubedout-Maison du Tourisme, ne sont pas desservies.

C : La ligne peut être retardée au croisement des manifestants.

E : La ligne peut être retardée au croisement des manifestants.

C1 : La ligne est interrompue entre les arrêts Docteur Mazet, terminus provisoire à l'arrêt Victor Hugo de la ligne 40, et Grenoble Hôtel de Ville, terminus provisoire à l'arrêt Chavant des lignes C4 et 13 : Les arrêts, Victor Hugo et Docteur Martin, ne sont pas desservis.

C3 : La ligne est limitée à l'arrêt Foch-Ferrié, en direction de Victor Hugo. Les arrêts, de Marceau-Jardin des Vallons à Victor Hugo, ne sont pas desservis.

C4 : La ligne est limitée à l'arrêt Driant, en direction de Victor Hugo. Les arrêts, de Chavant à Victor Hugo, ne sont pas desservis.

12 : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Condorcet et Madeleine. Les arrêts ,de Championnet à Bir Hakeim, ne sont pas desservis.

13 : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Driant et Mutualité. Les arrêts, de Chavant en direction de Lycée du Grésivaudan à Verdun-Préfecture, ne sont pas desservis. L'arrêt Chavant en direction de Prémol est reporté avenue Général Champon.

14 : La ligne est limitée à l'arrêt FlandrinValmy, en direction de VerdunPréfecture. Les arrêts, Bir Hakeim et Verdun-Préfecture ne sont pas desservis.

15 : La ligne est limitée à l'arrêt FlandrinValmy, en direction de VerdunPréfecture. Les arrêts, Bir Hakeim et Verdun-Préfecture, ne sont pas desservis.

16 : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Les Essarts et Mutualité. Les arrêts, de Verlaine à VerdunPréfecture, ne sont pas desservis. L'arrêt Eugène Sue est desservi dans la déviation.