TAG - Du 25/09/2017 au 28/09/2017

Travaux de nuit

du lundi 25 septembre au jeudi 28 septembre 2017

uniquement Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 23h à fin de service

A . La ligne est interrompue entre les arrêts "Gares" et "La Poya". Des bus relais remplacent les trams de la ligne. Les arrêts de tram sont desservies par des bus relais, entre les arrêts "Gares" et "La Poya", en arrêt ou à proximité. Les horaires et plan sont affichés aux arrêts de tram.

B . La ligne est interrompue entre les arrêts "Gares" et "Presqu'île". Des bus relais remplacent les trams de la ligne. Les arrêts de tram sont desservies par des bus relais, entre les arrêts "Gares" et "Presqu'île", en arrêt ou à proximité. L'arrêt "Saint-Bruno" n'est pas desservie par le bus relais. Les horaires et plan sont affichés aux arrêts de tram.