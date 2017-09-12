Infos transport en commun : Mouvement national mardi 12 septembre
Perturbation
Mardi 12 septembre
MOUVEMENT NATIONAL
En raison d'un mouvement national prévu pour le mardi 12 septembre 2017, des manifestations sont attendues sur Grenoble. Des retards et annulations de services sont à prévoir sur nos lignes.
Merci de votre compréhension
L'équipe Itinisère
Ligne(s) concernée(s)
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COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Transisèrevers CORENC
vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE
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COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Transisèrevers CORENC
vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
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CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Transisèrevers LA CHAPELLE EN VERCORS
vers GRENOBLE
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EXP1 EXPRESS VOIRON-GRENOBLE-CROLLES (EXP-1) Transisèrevers CROLLES / LUMBIN / TRONCHE (LA)
vers GRENOBLE / VOIRON
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EXP2 EXPRESS CHAMP PRES FROGES-VOREPPE (EXP-2) Transisèrevers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
vers GRENOBLE / VOREPPE
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EXP3 EXPRESS VIZILLE-GRENOBLE (EXP-3) Transisèrevers GRENOBLE
vers VIZILLE
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GRE04 VIENNE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VIENNE
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MEN04 GRENOBLE-MENS (INTERNES) Transisèrevers MENS
vers GRENOBLE
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MEY01 BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN Transisèrevers MEYLAN
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT ISMIER
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VOR01 GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE Transisèrevers VOIRON / VOREPPE
vers FONTAINE / FONTANIL CORNILLON (LE) / GRENOBLE / SAINT EGREVE
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3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS
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4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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4101 GRENOBLE-GAP Transisèrevers GRENOBLE
vers GAP
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4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
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4500 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / SINARD / VIF
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5000 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
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5100 VILLARD DE LANS-ENGINS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers VILLARD DE LANS
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5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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5200 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers CHANTESSE / GRENOBLE / VINAY / VOUREY
vers SAINT MARCELLIN
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6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisèrevers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MEYLAN
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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6021 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT NAZAIRE LES EYMES
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6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisèrevers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers CHAMBERY / LA RAVOIRE / PONTCHARRA / TERRASSE (LA)
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6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisèrevers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES
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6200 ALLEVARD-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers ALLEVARD
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6550 ST BERNARD DU TOUVET-LA TRONCHE Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers SAINT BERNARD DU TOUVET
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7000 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Transisèrevers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / LA SURE EN CHARTREUSE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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7300 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MOIRANS / VOREPPE
vers BEAUREPAIRE / IZEAUX / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
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7320 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / RIVES
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7330 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)