Perturbation

TAG - Du 22/09/2017 au 22/09/2017

La ligne est interrompue entre les arrêts Docteur Mazet, terminus provisoire à l'arrêt Victor Hugo de la ligne 40, et Grenoble Hôtel de Ville, terminus provisoire à l'arrêt Chavant des lignes C4 et 13. Les arrêts, Victor Hugo et Docteur Martin, ne sont pas desservis.