Transisère - Jusqu'au 20/09/2017.

ATTENTION PROLONGATION

Du lundi 28 août au mercredi 20 septembre

Entre 9h00 et 17h00

Uniquement du lundi au vendredi

Perturbations importantes

En raison de travaux sur la RD 531 sur la commune d’Engins, la ligne 5100 doit être déviée en semaine. Par conséquent, entre 9h00 et 17h00, les lignes 5100 et 5110 sont regroupées et circulent comme suit :

ATTENTION, en dehors de ce créneau 9h00-17h00, les lignes 5100 et 5110 empruntent leurs itinéraires habituels. Seuls des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère