Infos transport en commun : Mouvement social : reprise normale du trafic à partir du 23/09
A partir du samedi 23 septembre, reprise normale du trafic sur toutes les lignes jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L'équipe Itinisère
Ligne(s) concernée(s)
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BDO08 RIOUPEROUX-LIVET-BOURG D'OISANS Transisèrevers BOURG D'OISANS
vers LIVET ET GAVET / SECHILIENNE / VIZILLE
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COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Transisèrevers CORENC
vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE
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COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Transisèrevers CORENC
vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
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DOM01 CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE Transisèrevers DOMENE
vers CHAMP PRES FROGES (LE) / VERSOUD (LE) / VILLARD BONNOT
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LEM01 COLOMBE-LE GRAND LEMPS Transisèrevers GRAND LEMPS (LE)
vers APPRIEU / COLOMBE
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MAV01 LA MURE-SUSVILLE-LA MOTTE D'AVEILLANS Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
vers MURE (LA)
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MAV03 LA MOTTE ST MARTIN-LA MOTTE D'AVEILLANS Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
vers MOTTE SAINT MARTIN (LA)
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MAV04 LAFFREY-LA MOTTE D'AVEILLANS Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA)
vers SAINT JEAN DE VAULX
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MEY01 BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN Transisèrevers MEYLAN
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT ISMIER
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MUR07 NANTES EN RATIER-ST HONORE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers SAINT HONORE / VILLARD SAINT CHRISTOPHE
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MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers LAFFREY / VIZILLE
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PALMA PRIMAIRE VAUJANY-ALLEMONT Transisèrevers ALLEMONT
vers OZ EN OISANS / VAUJANY
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PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Transisèrevers PONT DE BEAUVOISIN
vers PONT DE BEAUVOISIN / SAINT BUEIL / SAINT GEOIRE EN VALDAINE / SAINT SULPICE DES RIVOIRES
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PHUEA PRIMAIRE L'ALPE-D'HUEZ Transisèrevers HUEZ EN OISANS
vers HUEZ EN OISANS
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PMOTA PRIMAIRE LES MOTTES Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MOTTE SAINT MARTIN (LA)
vers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MOTTE SAINT MARTIN (LA)
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PSHNA PRIMAIRE ST HONORE Transisèrevers SAINT HONORE
vers SAINT HONORE
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PSJVA RPI NOTRE DAME DE VAULX-ST JEAN DE VAULX Transisèrevers SAINT JEAN DE VAULX
vers SAINT JEAN DE VAULX
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PSUSA PRIMAIRE SUSVILLE Transisèrevers SUSVILLE
vers SUSVILLE
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SMH02 ST MARTIN D'URIAGE-GIERES-ST M.D'HERES Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES / SAINT MARTIN D'URIAGE
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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SMH03 TENCIN-LE VERSOUD-ST MARTIN D'HERES Transisèrevers SAINT MARTIN D'HERES
vers CHAMP PRES FROGES (LE) / TENCIN
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VIZ03 BOURG D'OISANS-VIZILLE Transisèrevers BOURG D'OISANS / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS
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VIZ06 LA MURE-LAFFREY-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers MURE (LA)
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VIZ07 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers MURE (LA)
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VIZ10 CHAMROUSSE-VIZILLE Transisèrevers VIZILLE
vers CHAMROUSSE
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VOI07 LA FRETTE-COLOMBE-VOIRON Transisèrevers VOIRON
vers APPRIEU / BEVENAIS / FRETTE (LA) / GRAND LEMPS (LE)
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VOR01 GRENOBLE-SAINT EGREVE-VOREPPE Transisèrevers VOIRON / VOREPPE
vers FONTAINE / FONTANIL CORNILLON (LE) / GRENOBLE / SAINT EGREVE
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2900 VIENNE-LA COTE ST ANDRE Transisèrevers COTE SAINT ANDRE (LA) / ROYAS / SAINT JEAN DE BOURNAY
vers ESTRABLIN / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
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2960 ST JEAN DE BOURNAY-LYON Transisèrevers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / LYON / VENISSIEUX
vers DIEMOZ / HEYRIEUX / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY
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3000 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS
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3010 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY (TAD) Transisèrevers ALLEMONT / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS
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3020 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers HUEZ EN OISANS
vers ALLEMONT / BOURG D'OISANS / GRENOBLE
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3030 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Transisèrevers BOURG D'OISANS / GRENOBLE / LES DEUX ALPES / VIZILLE
vers LES DEUX ALPES
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4100 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MURE (LA) / VIZILLE
vers CORPS / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA) / SALLE EN BEAUMONT (LA)
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4110 LA MURE-LA MOTTE D'AVEILLANS-GRENOBLE Transisèrevers MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
vers CHAMP SUR DRAC / GRENOBLE / MOTTE D'AVEILLANS (LA) / MURE (LA) / SAINT GEORGES DE COMMIERS / SUSVILLE
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4120 CHANTELOUVE-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers CHANTELOUVE / PERIER (LE)
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4600 MENS-LA MURE Transisèrevers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
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5110 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
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6010 CHAMROUSSE-GRENOBLE Transisèrevers GIERES / GRENOBLE
vers CHAMROUSSE
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6020 CROLLES-MEYLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE / MEYLAN
vers BERNIN / CROLLES / LUMBIN / SAINT ISMIER
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6021 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Transisèrevers TRONCHE (LA)
vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT NAZAIRE LES EYMES
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6051 LE PINET-URIAGE-GIERES GARE Transisèrevers GIERES / SAINT MARTIN D'HERES
vers SAINT MARTIN D'URIAGE
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6052 BELMONT-URIAGE-GIERES GARE-CAMPUS Transisèrevers VAULNAVEYS LE HAUT
vers SAINT MARTIN D'HERES / VAULNAVEYS LE HAUT
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6060 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Transisèrevers GRENOBLE
vers CHAMBERY / LA RAVOIRE / PONTCHARRA / TERRASSE (LA)
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6070 GIERES-CAMPUS-MONTBONNOT-BERNIN Transisèrevers BERNIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN
vers GIERES