<em>itin</em><b>isère</b>
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Date d'impression : 22/09/2017

Infos transport en commun : Mouvement social : reprise normale du trafic à partir du 23/09

itinisère - Jusqu'au 24/09/2017.

A partir du samedi 23 septembre, reprise normale du trafic sur toutes les lignes jusqu'à nouvel ordre.

  

Nous vous remercions de votre compréhension.

L'équipe Itinisère 

Ligne(s) concernée(s)