itinisère - Du 16/10/2017 au 18/10/2017

RD 45 fermée 2 nuits du lundi 16 au mercredi 18 octobre 2017

à Tullins et St-Quentin-sur-Isère

Pour cause de construction du pont sur l’Isère situé sur les communes de St-Quentin-sur-Isère et Tullins, il est prévu de fermer la RD 45 les 2 nuits du lundi 16 au mercredi 18 octobre 2017 au matin, de 21h00 à 05h00.

La fermeture de la RD 45 sera effective :

-Côté St-Quentin / Isère : peu avant l’accès au pont

-Côté Tullins : au niveau du carrefour giratoire permettant l’accès à l’autoroute A49.

Déviations tous véhicules dans les 2 sens de circulation : par les RD 1532, RD 3, RD 1075, RD 1085, RD 1092 et RD 45 via St-Quentin-sur-Isère, Veurey-Voroize, Voreppe, Moirans, Vourey et Tullins.