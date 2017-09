itinisère - Jusqu'au 15/12/2017.

FLASH SPECIAL

Fermeture TOTALE de la RD1091 au Grand tunnel du Chambon

(commune de Mizoën)

Depuis le lundi 21 août 2017 à 12h00, le RD1091 au tunnel du Chambon est totalement fermée à la circulation jusqu'à mi-décembre 2017, pour tous les véhicules.

Déviations

Pour rejoindre Briançon depuis Grenoble :

Déviation depuis Vizille par la route nationale RN 85 via La Mure, le Col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN 94 en direction de Briançon.

Dans le sens inverse, sens Briançon => Grenoble:

Déviation depuis Briançon par Gap et la RN85 via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis Gap jusqu’à a limite Isère / Hautes-Alpes), et La Mure jusqu’à Vizille (descente de Laffrey) sauf pour les poids lourds de PTAC supérieurs à 7,5T et les autocars non autorisés qui devront emprunter, à La Mure, la RD529 via St-Georges-de-Commiers.

Pour rejoindre Briançon depuis Lyon, Grenoble et Chambéry :

Il est possible de rejoindre Briançon par Chambéry et l'autoroute A43 jusqu'au tunnel du Fréjus : itinéraire à péage. Après le tunnel, côté Italie, il faut quitter l'autoroute à Oulx, direction Cesana et le Col du Montgenèvre. Cet itinéraire présente depuis Chambéry un allongement de parcours de 40 km.

Tarifs et conditions de circulation du tunnel du Fréjus www.sftrf.fr

Répondeur téléphonique de la DIRMED pour le col de Montgenèvre 04.92.24.44.44.