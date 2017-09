itinisère - Du 26/09/2017 au 26/09/2017

FERMETURE DE LA RD30

Tunnel de St Pancrasse

EXERCICE DE SECURITE

Le mardi 26 septembre 2017 de 20h00 à 23h00

En raison d’un exercice de sécurité, le tunnel de Saint-Pancrasse sur la RD 30 sera fermé dans les deux sens de circulation le mardi 26 septembre 2017 de 20h00 à 23h00.

Une déviation sera mise en place par les RD1090, RD30A et RD30 via les communes de Saint-Nazaire-Les-Eymes, Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse, Saint-Bernard du Touvet, Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Pancrasse.