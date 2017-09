itinisère - Jusqu'au 24/09/2017.

FLASH SPECIAL

EPREUVE SPORTIVE

44ème COUPE ICARE 2017

du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017

L’afflux de spectateurs à l’occasion de la 44ème édition de la Coupe Icare 2017 dans la vallée du Grésivaudan va générer des perturbations du trafic sur la route départementale RD1090 et sur les routes départementales RD29 et 30 au niveau de Crolles, Lumbin, La Terrasse, Le Touvet, St Bernard du Touvet et St Hilaire du Touvet.

Afin de faciliter la gestion de la circulation, des mesures d’exploitation routières seront mises en place tout au long du week-end.

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017 jusqu’à 16h00 :

Des itinéraires de délestage de la circulation sur la route départementale 1090 seront mises en place par la rive gauche de l’Isère et dans les deux sens de circulation:

- par la RD29, la RD523 et la RD10 entre Le Touvet et Crolles via Goncelin et Tencin.

- par la RD30, la RD523 et la RD10 entre La Terrasse et Crolles via Tencin.

Le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 de 9h à 19h :

Accès au Plateau des Petites Roches (St Hilaire du Touvet) depuis La Terrasse - Le Touvet côté Chambéry (sens unique de circulation) :

Il est fortement déconseillé de monter en voiture à St Hilaire du Touvet via Le Touvet ou La Terrasse car la circulation vers l’aire de décollage sera difficile, avec à l’arrivée des places de stationnement limitées et l’interdiction de traverser le village.

Par ailleurs, la circulation s’effectuera en sens unique pour la montée vers le plateau des Petites Roches par la RD29 depuis Le Touvet alors que la descente s’effectuera par la RD30 en direction de La Terrasse.

Il faut donc privilégier la montée en bus et anticipez votre retour pour ne pas manquer vos correspondances ! Fin de service à 19h00.

Le dimanche 25 septembre 2016 de 16h à 19h :

La route départementale 1090 sera fermée dans le sens Chambéry => Grenoble entre La Terrasse (carrefour RD1090/RD30) et Lumbin (carrefour RD1090/RD30A).

Une déviation sera mise en place par les routes départementales RD30, RD523 et RD10 entre La Terrasse et Crolles via Tencin.

Stationnement :

Le stationnement sera interdit sur la route départementale RD1090 à partir du lundi 18 septembre 2017 à 8h00 jusqu'au mardi 26 septembre 2017 à 08h00 entre Crolles et Lumbin.

Il sera également interdit sur la route départementale RD30 à partir du vendredi 22 septembre 2017 à 8h00 jusqu'au lundi 25 septembre 2017 à 8h00 entre La Terrasse et St Pancrasse.

Compte-tenu du grand nombre de spectateurs, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans le secteur.

TRANSPORTS EN COMMUN

Des services de navettes seront mises en place à l’occasion de la manifestation les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 de 9h00 à 19h00.

Navettes Icare Express depuis Grenoble (liaison GrenobleóLumbin):

Ces navettes partiront toutes les 10 minutes de la gare de Grenoble avec un arrêt à Chavant et desserviront directement le site d’atterrissage à Lumbin.

Ces navettes fonctionneront :

Dans le sens Grenoble => Lumbin : de 9h00 à 14h00

Dans le sens Lumbin => Grenoble : de 9h30 à 19h00

Service payant à hauteur de 2 euros l’aller-retour, gratuit pour les moins de 12 ans et les usagers TER. Un bracelet sera remis à chaque voyageur faisant office de titre de transport unique pour l’aller et le retour.

Navettes gratuites IcarenBus (liaison vallée et liaison Lumbin – St Hilaire du Touvet) :

Ces navettes partiront toutes les 15 à 20 minutes entre la plaine et le plateau (départ de la gare de Brignoud, des différents parkings relais et arrêts à Crolles et à La Terrasse, de Montfort, de Lumbin et de St Hilaire du Touvet) le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 de 9h00 à 19h00.