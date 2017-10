itinisère - Jusqu'au 07/10/2017.

Suite à un accident de la circulation rue de la gare à Pont-de-Beauvosin, la D82 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place via la D82, D82B en Isère puis D203 ,D1006 en Savoie, D1006 et D82 en Isère via Le Pontt de Beauvoisin , Saint Albin de Vaulserre, puis le département de la Savoie puis Le Pt de Beauvoisin en Isère