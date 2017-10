itinisère - Jusqu'au 17/11/2017.

Suite à des travaux sur la D1091 sur les communes de Le Freney-d'Oisans et des Deux-Alpes les 9 et 10 octobre de 9h00 à 10h30 et de 14h00 à 15h30, la route est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation.

En dehors de ces heures, une circulation alternée est prévue 24h/24 et 7j/7 jusqu'au 17 novembre à 17h00.